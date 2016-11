Haigerloch Um Millimeter die Nase vorn

Die besten drei Mannschaften erhielten einen Pokal, der Motorradkeller Gruol nahm zusätzlich den begehrten Wanderpokal mit nach Hause.

Insgesamt 21 Betriebe, Vereine und Kameradschaften hatten sich an der Veranstaltung beteiligt, viele davon aus Gruol. Auch eine reine Damenmannschaft (Reiterverein) war an den Start gegangen und belegte Platz 18. Für den Motorradkeller waren die folgenden drei Schützen aktiv: Thomas Welte (140 Ringe), Ulli Haag (136 Ringe) und Stefan Strobel (135 Ringe). Das Team Liechtenstein bestand aus Dietmar Eger (140), Oliver David (137) und Lorenz Haizmann (134), und für das Fitness-Studio Bürkle traten Reiner Bürkle (142), Stefan Thieringer (135) und Achim Hirt (132) an.

Sieger im Einzelwettbewerb (insgesamt 94 Schützen kamen in die Wertung) wurde mit 142 Ringen Reiner Bürkle vor Arnold Flaiz vom NV Gruol 2 (Hexen), der einen Ring weniger aufwies, und Thomas Welte vom Motorradkeller (140). Für den besten Einzelschützen gab es bei der Siegerehrung eine Flasche Wein. Beim Schießen auf die Ehrenscheibe jubelte Nino Cordio vom Fitness-Studio Bürkle mit einem Teiler von 52,9. Er nahm die Ehrenscheibe als Trophäe mit nach Hause. Beim Jedermannschießen am Sonntag mit dem Luftgewehr auf die Glückscheibe beteiligten sich 32 Personen. Hier siegte Daniela Kessler mit 73 Ringen vor Uwe Krauter (72) und Daniel Weber (70). Die 20 treffsichersten Akteure durften sich über lukrative Sachpreise freuen.

Gruols Schützenchef Roger Bürkle zeigte sich sowohl mit der Beteiligung am BVK-Schießen als auch mit dem damit verbundenen Schlachtfest sehr zufrieden. Die Veranstaltung sei an allen drei Tagen gut besucht gewesen, die kulinarischen Spezialitäten wie Schlachtplatte, Bratwurst oder Schützenvesper hätten viele Abnehmer gefunden.