Haigerloch Überholmanöver endet glimpflich

Nach Angaben der Polizei setzte gegen 20.45 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin, die auf der Bundesstraße in Richtung Owingen unterwegs war, am Ende einer lang gezogenen Rechtskurve zum Überholen eines Lastzuges an. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw. Nur weil der Lastzugfahrer sein Gespann abbremste und das entgegenkommende Auto geistesgegenwärtig nach rechts auswich, gab es keinen Zusammenstoß. So war es der jungen Überholerin möglich, ohne schwer wiegende Folgen vor dem Lastzug wieder einzuscheren. Dabei streifte sie den Lkw jedoch leicht, was zu einem geringen Sachschaden führte.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und braucht den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkws dringend als Auskunftsperson. Sie sollte sich unter der Telefonnummer 07471/98 80-0 melden.