Haigerloch Überdachung ein Problemfall

Die SVler wollten das Dach über den Balkon setzen, damit das dort gelagerte Mobiliar über den Winter etwas mehr Wetterschutz hat. Für die Statik des Balkons, so erklärte Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder im Ortschaftsrat, stelle das Dach kein Hindernis dar. Aber, so hat sich herausgestellt, für die Lüftungsanlage der Halle, ist das ein Riesenproblem. Denn beim Bau des Daches würden zwei Abluftkanäle überdacht und dies könnte Probleme mit Kondenswasser verursachen. Der Ortschaftsrat will nun mit dem Sportverein über eine Lösung nachdenken.