Haigerloch Turn- und Festhalle in Hart wird saniert

Ohne Gegenstimme und mit nur wenigen Enthaltungen beauftragte der Haigerlocher Gemeinderat bei seiner letzten 2016er-Sitzung am Dienstag Architekt Stefan Beuter damit, die Ausschreibungen für die Hallensanierungen vorzubereiten und die Stadt damit, die Zuschussanträge ans Regierungspräsidium Tübingen zu modifizieren.

Eine zügige Vorgehensweise in Sachen Hallensanierung ist auch dringend geboten, denn die bisher zugesagten Fördermittel aus dem Ausgleichsstock des Landes in Höhe von rund 280.000 Euro sind an einen Baubeginn bis zum 30. Juni 2017 geknüpft.

Der junge Haigerlocher Architekt Stefan Beuter stellte am Dienstag im Haigerlocher Bürgerhaus dem Gemeinderat und den zahlreichen Hartern im Publikum die aktuellste Planungsvariante vor und erläuterte sie. Letzte Details waren in Abstimmung mit dem Harter Ortschaftsrat und dem Förderverein Vereinsgemeinschaft Anfang Dezember in die Planungen eingearbeitet worden.