Haigerloch Trotz Hitze viel Apfelsaft gepresst

In den Ausschusssitzungen sei die Anschaffung eines gebrauchten Balkenmähers beschlossen worden, um die Gassen zwischen den Bäumen zu mähen. Dies gebe wiederum Raubvögeln die Möglichkeit, die Zahl der Mäuse einzudämmen. Beim alljährlichen Mosten des Kindergartens und der Schule habe man 200 Liter Apfelsaft kostenlos gemostet.

Trotz der Hitzeperiode im Sommer habe man eine große Menge Apfelsaft gepresst. Zudem seien im Juli endlich die Pachtverträge im Hau und an der Reiterstaig von der Stadt unterzeichnet worden. Das Mosten beziehungsweise Saften sei mittlerweile ein fester Bestandteil des Vereins. Dennoch seien die Mitglieder in der Pflicht, sich auch vermehrt an der Baumpflege zu beteiligen. In der jüngeren Vergangenheit sei diese an Behring und dessen Frau hängen geblieben.

Behring blickte auf zehn Jahre Obst- und Gartenbauverein Owingen zurück, der mit 19 Mitgliedern unter dem Vorsitz von Kurt Hinger angefangen hat. Die Übergabe der Bäume auf der Jubiläumswiese im Hau durch die Firma Henne Kälte- und Klimaanlagenbau im Jahr 2014 erwähnte er besonders. Vor allem aber mit der Anschaffung der Mostpresse und der Pasteurisierungsanlage sei der Verein vorangekommen. Schriftführerin Sibylle Behring ging unter anderem auf das Pflanzen neuer Bäume ein.

Laut Kassiererin Elke Beiter hat der Verein trotz einiger Anschaffungen einen größeren Gewinn erzielt, sie verwies zudem auf einen guten Gesamtetat. Die durch Manuel Schmoll vom Ortschaftsrat herbeigeführte Entlastung erfolgte einstimmig.