Haigerloch Trio sorgt für ein Novum in der Geschichte der Feuerwehr Gruol

Für die Einsätze habe man insgesamt 45 Stunden aufgebracht. wie Schriftführer Kevin Göttler vermeldete. Für die Wartung von Fahrzeug und Geräten habe man dagegen 75 Stunden aufbringen müssen. Auch den zweitägigen Ausflug nach Zell am See in Österreich, die Beteiligung am BVK-Pokalschießen, das Grillfest und die Weihnachtsfeier erwähnte Göttler in seinem Bericht. Wie aus seinem und auch dem Bericht des Abteilungskommandanten Raimund Schullian hervorging, absolvierte die Feuerwehr Gruol im vergangenen Jahr 16 Proben, dazu kamen drei Übungen mit dem Löschzug Süd und die Gesamtwehrübung. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei knapp 59 Prozent. "Leider etwas wenig", bedauerte Schullian.

Aber der Abteilungskommandant hatte auch Positives zu vermelden: Kevin Göttler, Frank Pfister und Timo Flaiz absolvierten 2016 in Burladingen erfolgreich die Prüfung zum Leistungsabzeichen in Gold. Wie Schullian betonte, sei es das erste Mal, dass Feuerwehrleute aus Gruol diese Prüfung absolviert hätten.

Der Abteilungskommandant gab weiter bekannt, dass mit Bruno Schneider der zweite stellvertretende Kommandant aus der Feuerwehr ausgetreten sei. Schneiders Amt bekleidet nun für ein Jahr – kommissarisch – Kevin Göttler. Frank Pfister ist – ebenfalls kommissarisch für ein Jahr – neuer Atemschutz-beauftragter. Weiter durften sich die Anwesenden über Michael Kohle als Neuzugang freuen. Laut Kevin Göttler liegt die Mannschaftsstärke aktuell bei 20 Mann, dazu gesellen sich fünf Mann in der Altersabteilung.