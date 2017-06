Haigerloch Trillfinger Fasnet zeigt ihr wohltätiges Gesicht

Denn er erhielt vor wenigen Tagen Besuch von Ortsvorsteher Hermann Heim, Vertretern der Feuerwehr um Abteilungskommandant Jörg Seidel und Ilka Kästle vom Trillfinger Narrenverein. Sie überreichten an Kindergartenleiterin Silke Schellhammer einen Betrag von 700 Euro, worüber sie sich sehr freute.

Das Geld soll laut ihr zur Anschaffung von Spielen und Geräten sowie als Grundstock für ein Atelier genutzt werden.

Ausgangspunkt für diese Spende war wie erwähnt eine Wette, die die örtliche Feuerwehr am Fasnetssamstag beim Ball des Narrenvereins am Fasnetssamstag zog und am Fasnetsmontag einlösen musste Sie lautete: Als Punker verkleidet durch den Ort ziehen und mit einer Büchse Geld sammeln.