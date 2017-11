Haigerloch Trigonova: Seit 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte

Die Firma Trigonova war dort selbst mit einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten, insgesamt begrüßte die Firmenleitung zu dem Symposium 53 Kunden und Interessenten sowie 15 Referenten und Hersteller.

Im August 2002 haben Armin Bauer, Jörg Lißek, Daniel Lutz, Jochen Ströbele und Axel Wick die Trigonova IT Consulting GmbH in einer kleinen Einliegerwohnung in Trillfingen gegründet. 2008 wurde – nach einer Zwischenstation in den Geschäftsräumen der Owingen Firma Henne Kalt – ein neu gebautes Geschäftsgebäude im Haigerlocher Gewerbegebiet Madertal, bezogen. Bis heute ist es der Firmensitz

Die Zahl der Mitarbeiter ist mittlerweile auf 16 gestiegen. Aktuell ist Trigonova aufgrund der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens auf der Suche nach qualifiziertem Personal für Vertrieb und Technik. Seit September 2006 ist Trigonova auch Ausbildungsbetrieb, sowohl im technischen Bereich wie auch im Vertrieb.