Haigerloch Tradition erinnert an den Wert des täglichen Brotes

Damals hatte sich ein Adelsfräulein vom nahen Schloss in Hirrlingen in den Harter Fluren und Feldern verirrt. Ein Harter Bauer und sein Junge brachten sie auf den rechten Weg zurück, und aus Dankbarkeit machte die Adlige eine Stiftung in Form von Brotlaiben. Dieser Brauch wird heute von der Stadt Haigerloch aufrecht erhalten. Und so waren auch am gestrigen Sonntag wieder 244 Harter, egal ob Jung oder Alt, dazu berechtigt, einen kleinen Laib Brot – heutzutage sind es große Wasserwecken – entgegen zu nehmen. Die Ortschaftsräte Holger Klingler und Jörg Biesinger verteilten die "Loable" gemeinsam mit Ortsvorsteher Thomas Bieger am Kriegerdenkmal bei der Kirche unter die Bevölkerung.

Bieger erinnerte daran, dass das viele selbstverständliche tägliche Brot nicht allen Menschen in der Welt zur Verfügung stehe. Erst wenn es knapp werde, lerne man seinen Wert zu schätzen. Dann sprachen alle ein "Vaterunser" und nach guter alter Sitte sollte als erstes das "Stierloable" verteilt werden. Diesen bekamen früher immer die Besitzer von Bullen oder Ochsen – leider gibt es solche heute in Hart nicht mehr. Danach wurden die "Bürgerloable" verteilt. Sie gehen an 108 in einer Tafel aufgeführten Bürger – von diesen leben aber auch nur noch drei.

Was aber nicht heißt, dass man am Sonntag auf den bestellten Loable sitzen blieb. Denn auch Witwen von Bürgern, Mädchen und Jungen bis 18, Gemeindebedienstete und einige Personen mehr durften Loable entgegen nehmen.