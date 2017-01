Haigerloch Touren in den Alpen und an Jagst und Kocher

Aber auch viele kleinere Ausflüge sind durchaus reizvoll. Am Sonntag, 12. Februar, (Abfahrt 12.30 Uhr) geht es zur Winterwanderung nach Horb. Am Sonntag, 9. April, an der Nebelhöhle und dem Schloss Lichtenstein vorbei zum Schönbergturm – oder wie der Volksmund sagt: zur Pfullinger Onderhos. Abfahrt ist um 9 Uhr an der alten Bushaltestelle. Am Montag, 1. Mai, unternimmt der Verein seine traditionelle Maiwanderung bei Owingen. Abmarsch ist um 10 Uhr an der alten Bushaltestelle.

Zu den Walking-Stöcken greift der Wanderverein bei seiner Nordic-Walk-Tour am Sonntag, 2. Juli. Sie führt von der Erddeponie bei Stetten nach Rangendingen und über Höfendorf und Hart wieder zurück zum Ausgangspunkt. Start ist um 10 Uhr. Sollte es sehr warm sein, wandert man vom Parkplatz am Warrenberg zum Erlaheimer Spielplatz.

Am Sonntag, 24. September, macht der Wanderverein seinen Jahresausflug. Ziele sind die Burg Hornberg, ehemaliger Stammsitz des Ritters Götz von Berlichingen und die alte Stauferstadt Bad Wimpfen. Anmeldungen dafür nimmt Iva Stifel, Telefon 07474/85 52, entgegen.

Am Sonntag, 15. Oktober, folgt eine Tageswanderung auf dem Kloster-Felsenweg durchs Donautal. Start ist um 9 Uhr an der Eyachtalhalle.

Am Sonntag, 12. November, (Abfahrt 13 Uhr) führt die "Bei-jedem-Wetter-Wanderung" zum Hirschkopf bei Mössingen und zum Dreifürstenstein bei Beuren.

Abgeschlossen wird das Wanderjahr am Sonntag, 11. Dezember, mit einer Wanderung nach Gruol. Abmarsch ist um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle bei der Schule.