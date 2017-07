Haigerloch Tour mit Gottes Segen

Über Kempten, Füssen, Fernpass ging es zur Unterkunft in Hüttau bei Bischofshofen. Am nächsten Tag fuhr man durch das Salzachtal und den Ort Bruck zur Großglockner-Hochalpenstraße und über das 2503 Meter hohe Hochtor runter nach Heiligenblut. Weil’s so toll war, fuhr man nach dem Besuch der weltberühmten Heilig-Blut-Kirche wieder auf der gleiche Stecke retour zum Hotel. Am dritten Tag hieß das Ziel Tauernpass auf 1739 Metern, welchen man über Radstadt und verschiedene im Sommer verlassene Skiorte erreichte.

Eine Tour zum Hallstätter See und vorbei an Bad Ischl weiter ins Salzkammergut zum Wolfgangsee stand am vierten Tag auf dem Programm. Hier besuchte man das berühmte Hotel "Weißes Rössl", um Erinnerungsbilder zu machen.

Danach ging’s wieder zurück in heimatliche schwäbische Gefilde. Die 2000 Kilometer lange Tour verlief unfallfrei, lediglich ein Plattfuß war zu verzeichnen.