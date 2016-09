Haigerloch Toller Spätsommer sorgt für perfekte Kulisse

Zumal der TC Trillfingen – übrigens zum siebten Mal Gastgeber dieses Turniers für alle Haigerlocher Tennisvereine – in der Herrenkonkurrenz den Heimvorteil nutzte. Daniel Dürr/Kai Krause setzten sich in einem von vielen Zuschauern verfolgten Finale gegen die Titelverteidiger Markus Effenberger/Martin Schmid (TC Stetten) mit 6:4; 6:4 durch. Für Daniel Dürr war es bereits der dritte Turniersieg, für Kai Krause der erste bei den Aktiven.

Der TC Stetten durfte aber auch Titel feiern. Und zwar gleich drei. Fritz Gierig/Franz-Josef Wiest schlugen in der Altersklasse Herren 55 in einem engen Match Franz Heller/Josef Heller mit 6:1; 4:6 und 11:9 (Match-Tiebreak) und verteidigten damit ihren Titel. Bei den Damen setzten sich Sarah Gierig/Ann Kathrin Pfeffer gegen Sandra Kurz/Valerie Stehle (TC Trillfingen) mit 6:1; 6:3 durch. Bei den Damen 40 schlugen Melanie Müller/Heike Pfeffer im Endspiel Susanne Rauscher/Sigrun Singer-Wiest (TC Trillfingen) klar mit 6:0; 6:2.

Aber auch der TC Haigerloch durfte sich über einen Siegerpokal freuen. Mike Bartmann/Winfried Drössel gewannen in der zusammengefassten Altersklasse Herren 30/40 in einem am Schluss immer enger werdenden Finale gegen das Trillfinger Duo Gradimir Janjic/Axel Wick erst im Match-Tiebreak. Das Ergebnis: 6:1; 5:7 und 10:5.