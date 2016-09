Haigerloch Tempomessung in Henstetten

Damit bescherten sie den 17 Einwohnern des Weilers aber in den vergangenen Wochen ein Verkehrsaufkommen, das diese wohl noch nie erlebt hatten. Die Situation besserte sich erst etwas, als beim Verkehrskreisel in Weildorf zusätzliche Schilder aufgestellt wurden, die zumindest ortsunkundigen Fahrern suggerierten, dass man nur bis nach Bittelbronn fahren kann.

Ein Novum für Henstetten: Anfang August hat es die wohl erste Geschwindigkeitskontrolle in der Geschichte des Weilers gegeben. Und zwar durch das Landratsamt. Die Pressestelle des Landratsamtes stellte auf Anfrage unserer Zeitung jedoch fest, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung von den meisten Fahrzeuglenkern eingehalten wurde. Von den mehr als 150 Messungen, so die Behörde, hätten nur fünf über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern in der Stunde gelegen, die auf der Ortsdurchfahrt gilt. Dies sei ein vergleichsweise sehr ordentliches Ergebnis.