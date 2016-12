Haigerloch Teilnehmer voll bei der Sache

Die erworbenen theoretischen Kenntnisse wurden schließlich mit praktischen Übungen vertieft. Dabei tauschte man auch Erfahrungen aus, sprach über Probleme und Schwierigkeiten, die für die angehenden Jugendbegleiter bei ihrer künftigen Arbeit mit jüngeren Schülern auftauchen können und erarbeitete Lösungsmöglichkeiten.

Geleitet wurde die Schulung von Elke Schäberle (Leiterin der Ganztagesbetreuung an der Eyachtalschule), Sabine Philipp (Ganztagesbetreuung Gymnasium) und Viola Höffner (Schulsozialarbeiterin an beiden Schulen). Sie waren sich nach dem zweitägigen Seminar einig, dass die Schüler und Schülerinnen interessiert und konzentriert an der Schulung teilgenommen haben. Alle drei sind sich sicher, dass die neuen Jugendbegleiter engagiert und verantwortungsvoll ihre Aufgaben meistern werden.