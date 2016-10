Haigerloch Surrende Pfeile im herbstlichen Morgendunst

Darüber staunten selbst die Mitglieder des Stettener Schützenvereins: Selten dürfte der Parkplatz vor ihrem Schützenhaus so früh am einem Sonntagmorgen jemals so voll gewesen sein. Autos mit Freiburger, Konstanzer, Neu-Ulmer, Böblinger, Calwer, Tübinger oder Reutlinger Kennzeichen parkten dort.

In ihnen waren Menschen nach Stetten gekommen, die ein gemeinsames Hobby pflegen: Das Bogenschießen in "freier Wildbahn", vorzugsweise auf Tiere aus robustem Kunststoff. 3D-Bogenschießen nennt sich diese Spielart der uralten Jagdform mit gefiedertem Pfeil und Bogen und es gibt dazu gewiss unterschiedliche Meinungen. Diejenigen, die es aber betreiben, sind davon begeistert. Sie schwärmen davon, sich stundenlang in freier Natur bewegen zu können und sich mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen.

Wobei die Herangehensweise an diesen Sport unterschiedlich ausfällt: Während die Puristen auf leichte Bögen und Pfeile aus Bambusholz schwören, dürfen es für andere gerne auch Hightech-Geräte für 1000 Euro mit Stabilisatoren und Zieleinrichtungen sowie Pfeilen aus Carbon sein. Wer’s ganz perfekt will, kauft keinen Bogen von der Stange, sondern lässt ihn sich maßanfertigen.