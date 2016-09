Haigerloch Suche nach einer Lösung geht weiter

Von einem konkreten Baugesuch ist man jedoch noch ein ganzes Stück weit entfernt, weil erstens der Gemeinderat den Neubau noch gar nicht beschlossen hat und zweitens die Meinungen über die künftige Unterbringung der Harter Feuerwehr ohnehin auseinander driften.

Während CDU, Ortschaftsrat und Feuerwehr Hart dafür plädieren, einen Garagenanbau ans Rathaus (dort hat die Abteilung im Erdgeschoss einen Mannschaftsraum) zu machen, favorisieren Stadtverwaltung und Freie Wähler ein einfaches, solitäres Gebäude an der Bahnhofsstraße. Dies hält übrigens auch Brandschutzdirektor Ralf-Jörg Hohloch aus Freiburg – er hat die Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes 2007 und dessen Fortschreibung 2015 als Experte maßgeblich begleitet – für sinnvoll.

Doch wer ist nun Schuld daran, dass in Hart bislang noch keine Nägel mit Köpfen gemacht wurden? Harts Ortsvorsteher Thomas Bieger machte seinem Unmut relativ deutlich Luft. "Wenn Verwaltung und Gemeinderat es in zweieinhalb Jahren nicht schaffen, ein Baugesuch einzureichen, dann ist das ein Trauerspiel." Pläne und Modelle habe es genug gegeben. Er, so stellte Bieger klar, werde keiner weiteren Beschaffung für die Feuerwehr mehr zustimmen, wenn nicht verbindlich der Kauf eines Fahrzeuges oder der Bau eines Gerätehauses in Hart beschlossen sei.

Für Karl-Heinz Schneider (CDU) steht fest, dass in Hart jetzt was geschehen müsse und tendierte zum Anbau einer Garage ans Rathaus. Auch Gruols Ortsvorsteher Otto Schneider (CDU) meinte, dass "Hart dran ist" Er relativierte aber auch: "Wollen wir in Hart ein Zeichen setzen, dann muss man auch die Mittel dafür einsetzen. Und dieses Geld fehlt dann anderswo, das muss uns allen klar sein."

Walter Stocker (CDU) war wie Ratskollege Schneider für den Anbau. Selbst wenn man es anders mache, habe man das alte Rathaus noch lange nicht verkauft, gab er zu bedenken.

Bürgermeister Heinrich Götz ließ sich von solchen Argumenten nicht so leicht beeindrucken. Mit einem Anbau ans Rathaus erhalte man kein funktionsfähiges Gebäude, sondern eine "Murkslösung", meinte er. Diejenigen die für den Anbau seien, übersähen, dass das Rathaus trotzdem ein Sanierungsfall bleibe. "Wir schieben in den nächsten zehn Jahren einen Sanierungsstau bei städtischen Gebäuden von 25 Millionen Euro vor uns her." erklärte der Bürgermeister seine Neigung dazu, sich von solchen Belastungen lieber zu trennen.

Erst der Stellplatz, dann das passende Fahrzeug

In dieser Meinung unterstützten ihn die Freien Wähler. Deren Sprecher Hans Fischer: "Wir sind einhellig der Meinung, dass man ein Feuerwehrhaus neu bauen müsste und das alte Rathaus nicht mehr nützt sondern verkauft."

Konrad Wiget (SÖL) hatte einen kreativen Vorschlag. Anstatt ein neues Feuerwehrfahrzeug für Weildorf zu bestellen (siehe weiteren Bericht), solle man eines für Hart ordern. Dies wäre seiner Auffassung nach ein Signal, dass auch das neue Feuerwehrhaus komme.

Doch Gesamtwehrkommandant Robert Wenz ließ Wigets Anregung platzen wie eine Seifenblase. Wenz: "Das ist leider nicht möglich, ein Fahrzeug kann nur bestellt werden, wenn auch ein normgerechter Stellplatz vorhanden ist."