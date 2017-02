Haigerloch Straßenlampen werden auf LED umgerüstet

Ausgetauscht werden in Bad Imnau 18 Leuchten in der Kurstraße und der Badstraße bis zur Ecke Quellenstraße; in Bittelbronn 16 Leuchten im Albblick, Auf Buchen und im Unterdorf; In Gruol sind es 48 Leuchten an der Ortsdurchfahrt Heiligkreuzstraße/ Stunzachstraße, Binsdorfer Straße sowie Panoramastraße/Auf Hirschen und Angelstraße/Matthias-Miller-Weg/Kreuzbreite.

In Haigerloch werden 51 Leuchten ausgetauscht, und zwar in der Oberstadtstraße vom "Römer" bis zum Freibad, in der Hechinger Straße und in der Krebshalde/Zollerblick/Desiderius-Lenz-Straße. Hart bekommt in der Haigerlocher und in der Höfendorfer Straße insgesamt 18 neue Leuchten, in Owingen wird die Hauptstraße mit 34 LED-Leuchten umgerüstet. In Stetten sind zunächst die Stettener Straße/Salinenstraße und der Heerweg mit 44 Leuchten dran. Trillfingen bekommt 41 LED-Leuchten in der Seehofstraße, Osterstraße und im Kapellenweg. In Weildorf werden 20 LED-Leuchten in der Balinger, Empfinger und Bittelbronner Straße installiert.

Das Ingenieurbüro Mosel aus Kirchheim wird auf Vorschlag der Stadtverwaltung nun die öffentliche Ausschreibung vorbereiten. Dabei drängt die Zeit: Die Maßnahme muss laut Bewilligungsbescheid ist zum 28. Februar beginnen, sprich der Auftrag muss bis dahin vergeben werden. Der Gemeinderat stimmte der Ausschreibung des Lampenaustausches zu und ermächtigte die Verwaltung, den Auftrag an die günstigste Bieterin zu vergeben.