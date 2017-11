Haigerloch Stolz auf ein starkes Team

Haigerloch. Paul Schwenk sprach von einem anstrengenden Jahr, an dessen Ende aber wieder ein kleines Umsatzplus stehen werde. Bis zum Jahresende würden alle noch mal richtig Gas geben. Theben, das seit 96 Jahren besteht, wolle sich fürs zweite Jahrhundert ebenso viel vornehmen wie fürs laufende. Dafür sei das Unternehmen auf Kompetenz und Loyalität der Mitarbeiter angewiesen. Die drei "40-Jährigen" hätten durchaus das Potenzial, auch die 50 Jahre noch voll zu kriegen, meinte Paul Schwenk.

Erfolgszahlen wie 1977, als sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent auf 33,2 Millionen Mark gesteigert habe, seien zwar längst passé, dennoch schreibe das Unternehmen nach wie vor an seiner Erfolgsgeschichte weiter, so Schwenk.

Bürgermeister Heinrich Götz lobte das Unternehmen dafür, seine Mitarbeiter so lange halten zu können. "Alle sind stolz, Thebaner zu sein", betonte Götz und ergänzte, er sei auch stolz, ein solches Unternehmen in der Stadt zu haben. Theben-Produkte wie "Smart Meter" seien für die Energiewende unverzichtbar. "Theben braucht sie", wandte er sich bei der Ehrung an die Mitarbeiter.