Haigerloch Störche landen auf Trillfinger Wasserturm

Wahrscheinlich machten die schwarz-weiß gefiederten Zugvögel auf ihrem Weg in die Winterquartiere in Afrika oder Spanien eine zweitägige Pause in Trillfingen.

Vor etwa sieben Jahren hatte sich ein noch viel größeres Geschwader mit etwa 50 Störchen bei seinem Zug nach Süden auf Hausdächern und Feldern am nördlichen Ortsrand von Trillfingen niedergelassen. Auch damals war das ein grandioses Schauspiel.