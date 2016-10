Haigerloch Stettener Straße auf Wunschliste

Das Gremium ist nicht einverstanden mit dem Antrag der Stadt an das Landratsamt, die Instandsetzung der Straße aus ihrem Kreis-Haushalt herauszunehmen. Dieser Antrag sei ohne Wissen des Ortschaftsrates gestellt worden, wie Ortsvorsteher Konrad Wiget empört anmerkte.

Weiter stünden laut Wiget Instandsetzungsarbeiten im Schopfloch Richtung Lehrstraße, an der Mühlsteige und an der Mühlhalde an. An diesen Straßen sei es teilweise zu Abbrüchen gekommen.

Am Rathaus soll die Fassade gerichtet werden, außerdem fehlt dort ein Stück Fundament. Auf dem Friedhof müssen Wege gerichtet und ein Grabfeld neu hergestellt sowie eine neue Hecke gepflanzt werden. Walter Stocker schlug vor, auch den Bebauungsplan für das Gelände der alten Sonne in den Haushaltsplan 2017 aufzunehmen. Matthias Deppert sprach Straßenschäden auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Stetten und Owingen an, die dringend behoben werden müssten.