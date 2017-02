Haigerloch Stettener Schützen eilen im Sauseschritt von Erfolg zu Erfolg

Natürlich hat der Verein nicht nur arbeitstechnisch einiges umgesetzt, sondern war auch sportlich erfolgreich. Die Jugendmannschaft sei "auf einem guten Weg", meinte Alis Janz in ihrem Bericht, den sie stellvertretend für Schriftführer Markus Edele hielt. Zudem, so Janz weiter, dürfe man auf die tollen Leistungen der Pistolenschützen und der Gewehrschützen sein.

Erfolgreich waren die Stettener Schützen vor allem bei den Bezirksmeisterschaften. Alis Janz selbst belegte in der Damen-Altersklasse mit dem Luftgewehr in drei Disziplinen den ersten Platz. Auch das Luftpistolen-Team und die Sportpistolenmannschaft (jeweils Herrenklasse) gingen als Sieger aus dem Wettkampf hervor. Reiner Pfeffer gewann die Einzelwertung in der Disziplin Sportpistole. Außerdem gab es in sowohl in Team- als auch Einzelwettbewerben diverse zweite und dritte Plätze.

Siege gab’s für Schützen aus Stetten (Alis Janz, Philipp Janz, Reiner Pfeffer und das Sportpistolenteam) auch bei den Kreismeisterschaften. Zwar eroberte der Verein bei den Landesmeisterschaften keine Podestplätze, dafür gewannen sowohl die Aktiven als auch die Jugendlichen das Eyachpokalschießen der Haigerlocher Schützenvereine.