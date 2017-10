Haigerloch Stettener Feuerwehrkirbe ist wieder einmal ein Renner

Mit dem Fassanstich wurde die Kirbe am Samstagnachmittag eröffnet und die zur Verfügung stehenden Sitzplätze an den Festbänken waren schnell belegt. Zu den vielen Stettener Bürgern gesellten sich am Abend auch einige Abordnungen von Feuerwehren aus der Umgebung. Am Abend wurde in der Spritzerbar kräftig weitergefeiert.

Mit einem Frühschoppen wurde der zweite Kirbetag eingeläutet, und auch hier statteten zahlreiche Wehren aus der Umgebung den Stettener Kollegen einen Besuch ab. Während der Mittagszeit gab es am Sonntag kaum noch einen freien Sitzplatz. Die Frauen und Männer in der Küche und am Tresen sowie die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun.

Eine nunmehr fast zehnjährige Kameradschaft pflegt die Feuerwehr Stetten zur Feuerwehr aus Stetten im Remstal. Und auch diesmal waren die Remstäler beim Kirbefest dabei. Abteilungskommandant Rolf Pfeffer bedankte sich für den Besuch bei seinem Kollegen Florian Michalke mit einem Präsent.