Haigerloch Stetten wird Favoritenrolle gerecht

Roger Bürkle, Vorsitzender des Gastgebenden Schützenvereins bezeichnete diesen Umstand bei der mit Schießleiter Robin Flaiz vorgenommenen Siegerehrung als "Warnschuss". Wie man die Schützenvereine wieder attraktiver machen könne, diesbezüglich müssten Überlegungen angestellt werden. Auch Ortsvorsteher Otto Schneider appellierte an seine eigene Generation, sich einzubringen, um die Vereine am Leben zu erhalten. Das Turnier habe eine lange Tradition, die es gälte, am Leben zu erhalten.

Anstelle von Pokalen gab es bei der Siegerehrung Urkunden und Verzehrgutscheine, für die besten Einzelschützen und die beste Mannschaft jeder Disziplin. Die Stettener Schützen, erhielten natürlich den großen Eyachpokal.

Ergebnisse Aktive:

Luftgewehr: 1. SV Stetten (1474 Ringe), 2. SV Gruol (1412), 3. Trillfingen (1338). Bester Einzelschütze: Tobias Henle (SV Stetten) 377 Ringe.

Luftpistole: 1. SV Stetten (1410 Ringe), 2. SV Gruol (1369), SV Trillfingen (1309). Bester Einzelschütze: Michael Pfeffer (SV Stetten) 364 Ringe.

KK-Sportgewehr: 1. SV Stetten (1071 Ringe), 2. SV Gruol (1007), 3. SV Trillfingen (915). Bester Einzelschütze: Tobias Henle (SV Stetten) 277 Ringe.

KK-Sportpistole: 1. SV Stetten (1068 Ringe), 2. SV Gruol (1047), 3. SV Trillfingen (967). Bester Einzelschütze: Stephan Harr 274 Ringe.

Die Ehrenscheibe gewann Alis Janz (Schützenverein Stetten) mit einem Teiler von 56,4.

Ergebnisse Jugendklasse:

1. Sarah-Marie Vogel (SV Stetten) 380 Ringe, 2. Tessa Pfeffer (SV Stetten) 364 Ringe, 3. Lukas Weißenbach ( SV Gruol) 354 Ringe. Die Ehrenscheibe ging an Sara-Marie Vogel (SV Stetten) mit einem Teiler von 125,4. Am Wettbewerb der Jugendlichen beteiligten sich fünf Jungschützen aus Stetten, drei aus Trillfingen und zwei aus Gruol.