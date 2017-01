Mit den Rufen "Narri Narro!", "Schaiblin-Hexa!" und "Fanfaren-Zug!" ging es danach im klingenden Marsch Richtung Jugendraum, wo für Umtrunk und Essen gesorgt war.

Am Abend besuchten die Schaiblin-Hexa den Hexenball in Täbingen. Die Tanzgarden der Salzschlecker waren beim Showtanz in Trilfingen mit von der Partie.

In den kommenden Wochen stehen weitere Auswärtstermine an. Die Schaiblin-Hexa veranstalten am Freitag, 17. Februar, einen großen Hexenball. Tags darauf, am Samstag, 18. Februar, findet der "Ball der Generationen" in der Glückauf-Halle statt.