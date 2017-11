Haigerloch Stetten hat viele gut qualifizierte Feuerwehrler

Zu den Einsätzen kamen zwölf Übungsdienste übers Jahr hinzu, mit der Beteiligungsquote war Kommandant Pfeffer allerdings nicht ganz zufrieden, diese lag lediglich bei 67 Prozent

Kassenwart Markus Pfeffer berichtete von den Einnahmen und Ausgaben übers Jahr und vermeldete vor allem ein gutes Polster bei den Finanzen. Bernd Teufel, der mit Alexander Edele die Kasse geprüft hatte, bescheinigte ihm korrekte Buchführung.

Thomas Klingel berichtete in seiner Funktion als Schriftführer von den Highlights wie dem Ausflug der Abteilung nach Nürnberg, die Teilnahme am Vereinspokalschießen und dem Besuch von Feuerwehrfesten. Aus dem Rahmen fiel die Teilnahme der Stettener Wehr an einem groß angelegten Übungstag auf dem Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten am Kalten Markt.

Nach der Entlastung der Abteilungsführung standen die Zeichen auf Wechsel an der Abteilungsspitze (wir haben berichtet). Thomas Klingel löst Rolf Pfeffer nach 15 Dienstjahren an der Spitze der Stettener Wehr ab. Er wurde in der geheim durchgeführten Wahl einstimmig (24 Stimmen) gewählt.

Sein erster Stellvertreter ist Matthias Klingel, sein zweiter Stellvertreter ist Matthias Edele. Zum neuen Schriftführer wurde Michael Stocker gewählt, Kassierer bleibt Markus Pfeffer. Den Ausschuss bilden. Frank Stocker, Philipp Flaitz, Jens Edele und Patrick Seel.

Thomas Klingel freute sich über das Vertrauen, das ihm bei der Wahl geschenkt wurde und trat gleich bei seiner ersten Rede als Kommandant recht selbstbewusst auf. Er bat Bürgermeister Heinrich Götz und Gesamtwehrkommandant Robert Wenz im nächsten Feuerwehrbedarfsplan ab 2020 den Löschzug Süd wieder etwas stärker zu berücksichtigen, dieser hinke derzeit etwas hinterher.