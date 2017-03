Haigerloch Stetten hat nur noch drei aktive Züchter

Rupert Flaitz berichtete von einem geringen Minus im Jahr 2016. Der Verein stehe aber trotzdem auf gesunden Füßen. Die Kassenprüfer Gudrun Schneider und Arjuna von Klass bestätigten eine vorbildlich geführte Kassenführung.

Zuchtwart Hans Gohl berichtete von 146 tätowierten Kaninchen (Vorjahr: 149). Ortsvorsteher Konrad Wiget bedauerte in seinem Grußwort die Absagen von verschiedenen Schauen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis. Vorsitzende bleibt Erwine Pfeffer, sie übt seit nunmehr zehn Jahren dieses Amt aus. Zweiter Vorsitzender ist Ludwig Lohmüller, Kassier Rupert Flaitz, Schriftführerin Christine Drössel, Chronist Hubert Pfeffer, Zuchtwart Hans Gohl, Tätowiermeister Karl Schweizer, Kassenprüfer Gudrun Schneider und Arjuna von Klass und als Beisitzer fungieren Hans Gohl, Josef Henle und Karl Schweizer.

Karl-Anton Henle wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Seit der Gründung des Vereins war der Geehrte über viele Jahre aktiver Züchter. Er erhielt von Vorsitzende Erwine Pfeffer die Ehrenurkunde ausgehändigt.

Des weiteren erhielt Rolf Flaitz die Goldene Ehrennadel des Landesverbandes der Rassenkaninchenzüchter überreicht. Hubert Pfeffer und Rupert Flaitz erhielten die Ehrung seitens des Landesverbandes für Geflügel.

Am Schluss der Versammlung gab die Vorsitzende Erwine Pfeffer noch Termine bekannt. wie die Bundesschau in Leipzig beziehungsweise die Schwarzwald-Schau in Villingen-Schwenningen.