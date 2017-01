Haigerloch Stetten gelingt der Doppelsieg

Trotz boshaftem Vodoomeister, der seine Puppen mit einem bösem Fluch belegt hatte, tanzten sich die Tänzerinnen und Tänzer vom Narrenverein Gruol mit einer tollen Performance in die Herzen der Zuschauer.

Anfänglich Pech hatte die Tanzgarde Ringingen. Ihre Musik funktionierte nicht. Die Tänzerinnen performten trotzdem und erhielten tolle Unterstützung vom Publikum, das zur Unterstützung extrem lautstark im Takt klatschte. Auch damit zeigte sich Hart als großartiger Gastgeber. Später hatten die Mädels aber noch einmal Gelegenheit, ihren Tanz mit der kompletten Musik zu zeigen, um darin die Zuschauer über einen Regenbogen zu einem Goldschatz zu entführen.

Als blutsaugende Fledermäuse verschleppte die Große Garde der Rangendinger Narrenzunft "Jägi" das Saalpublikum in die schaurige Welt der Vampire.

Beim Schach, dem Spiel der Könige, lief die außer Konkurrenz auftretende Seniorentanzgarde Hart zu Höchstform auf. Als fluoreszierende Skelette brachten die Mädels vom Aubenger Ballett gruseliges Licht ins Schwarzlichtdunkel.

Nachdem die letzte Tanzgarde die Bühne verlassen hatte, präsentierte Hexenmeister Sven Pecho­ – er moderierte die gut besuchte Veranstaltung – dem Publikum das Bad Imnauer Männerballett Schälripple unter dem Motto "Pizzeria Mafiosi". Derweil traf die fünfköpfige Jury mit Carina und Alisa Mesam, Sabrina Krüger, Theresa Bieger und Janina Siebert, ihre Entscheidung. Das war nicht sicherlich nicht leicht, da alle Gruppen tolle Ideen, originelle Kostüme, ausdrucksstarke Choreografien präsentierten und tänzerisch überzeugten

Nicht minder motiviert waren am Samstagnachmittag die kleinen und mittleren Tanzgarden und Showtanzgruppen in der Harter Halle zu einem Preistanz in angetreten

Auch beim Tanznachwuchs hatte der Narrenverein Stetten die Nase vorn. Die jungen Tänzerinnen des Narrenvereins Salzschlecker gewannen vor Rangendingen und Gruol. Teilnehmer bei den kleinen und mittleren Garden waren außerdem Heiligenzimmern und Hirrlingen.