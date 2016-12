Haigerloch Status wie vor zwei Jahren erreichen

Die gute Nachricht: aus dem Turm treten keine Keime oder Legionellen aus. Um einer Geruchsbildung entgegenzuwirken, werde der Wasserkreislauf im Kühlwasserturm jetzt anders geführt, das Problem sei aber noch nicht völlig gelöst.

Auch Ortsvorsteher Gerd Klingler bestätigte, dass aus der Einwohnerschaft immer wieder Beschwerden wegen der Gerüche an ihn gerichtet würden. Andreas Berndsen meinte jedoch, dass es dafür auch andere Erklärungen als nur die Biogasanlage gebe. Aber natürlich möchte auch er wieder den Status erreichen, den man vor zwei Jahren hatte, als es noch keine Geruchsprobleme gab.

Ein Ortschaftsrat forderte die BioEnergie auf, alles dafür zu tun, um Gesundheitsgefahren auszuschließen und eine eindeutige Unbedenklichkeit zu garantieren. Andreas Berndsen kündigte an, dass die Genossenschaft den Ortschaftsrat und auch interessierte Bürger am 14. oder 21. Januar zu einer Besichtigung auf die Biogas-Anlage im Bauernfeld einladen wolle, an der eventuell auch ein weiterer Fachmann und das Landratsamt teilnehmen.

Ortsvorsteher Gerd Klingler informierte weiter darüber, dass der Bauhof den Parkplatz beim Friedhof eingeschottert und das Holz weggeschafft habe. Nun sei dort wieder normales Parken möglich. Weiter habe man den Schacht im Unterdorf und den Riss im Abwasserkanal richten lassen.

Klingler ging zudem auf den Forstplan 2017 ein. Laut ihm sollen auf Bittelbronner Gemarkung 1115 Festmeter Holz geschlagen werden sollen. Diese Menge sei seiner Meinung nach "etwas viel", aber anscheinend nötig.

In der Bürgerfragestunde ging es unter anderem um die zum teil als chaotisch empfundende Parksituation im Ort, auf die man mit einem Aufruf im städtischen Mitteilungsblatt reagieren will. Eine weitere Publikumsstimme forderte das Versetzen des Ortsschildes Richtung Bad Imnau und das Installieren einer Laterne am Ortsende. Auch das Fehlen von Straßenlaternen am Wasserturm wurde angeprangert.