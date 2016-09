Haigerloch Start mit Rocknacht

Und das beginnt recht fetzig: nach dem Dämmerschoppen ab 17 Uhr laden die Schützen ab 20 Uhr zur Rocknacht ein. Auftreten werden die Band "2 or Nothing" aus Denkingen und als Top-Act die Band "Powerage" aus Fürth. Die Band um ihren Bassisten Rudi kennt man als Urgestein des Bikertreffens an der Gruoler Himmelsleiter, wo sie auch vor zwei Wochen wieder mit von der Partie war und für klasse Stimmung gesorgt hat. "Powerage" ist seit Jahren ein Qualitätsgarant für erdigen Hard-Rock.

Am morgigen Samstag, 17. September, ist dann ab 15 Uhr Festbetrieb und ab 18 Uhr lautstarkes Böller- und Kanonenschießen. Ab 20 Uhr spielt dann die sechsköpfige Band "Pauls and the Girls" Rock- und Popmusik auf Englisch und auf Deutsch.

Am Sonntag, 18. September, ist ab 10 Uhr Frühschoppen mit dem MV Gruol und Stelldichein der Oldtimer-Fahrzeuge ("Häselbühl-Classics"). Ab 15 Uhr wird Stimmungsmusiker Rolf Kohle im Festzelt für Unterhaltung sorgen.