Haigerloch Starkes Feld buhlt um Trophäen

In Gruppe III buhlen Landesligist SV Nehren, die beiden A-Ligisten FC Hechingen und TSV Boll sowie B-Ligist SG Haigerloch/Trillfingen/Bad Imnau um das Weiterkommen. Die Gastgeber von B-Ligist Pamukkale Haigerloch stehen in Gruppe IV dem A-Ligisten SG Weildorf-Bittelbronn sowie den B-Ligisten FC Schmiden und SpVgg Truchtelfingen gegenüber.

Die ersten Vorrundenspiele in der Haigerlocher Witthauhalle gehen am Sonntag, 29. Januar, ab 9.30 Uhr. Jeweils die beiden Ersten der vier Gruppen stehen sich dann ab 15.30 Uhr in den Viertelfinals gegenüber. Um 17 Uhr werden in den beiden Halbfinals die Endspielteilnehmer ermittelt. Die Verlierer küren ab 17.30 Uhr im Kleinen Finale den Drittplatzierten, und um 18 Uhr steigt das Endspiel.