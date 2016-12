Haigerloch Stadtkapelle reist über alle Kontinente

Den Abschluss der Erdumrundung bildet schließlich die "Liverpool Sound Collection" mit Elementen aus "House of the rising sun" oder dem nicht minder bekannten "Don’t let me be misunderstood".

Auf den Konzertabend hat sich die Stadtkapelle bereits im November drei Tage intensiv lang mit Gastdozenten aus dem baden-württembergischen Landespolizeiorchester und der Bigband Connection 74 in der Lochen-Herberge vorbereitet. Einlass in die Witthau-Halle ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.