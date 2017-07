Haigerloch Stadtkapelle picknickt

Haigerloch. Eigentlich wollte die Stadtkapelle in diesem Jahr mit dem Sommernachtspicknick am Missionshaus den Weißen Vätern eine gebührende Verabschiedung in deren voraussichtlich letztem Jahr in Haigerloch geben. Doch logistische Gründe zwangen das Organisationsteam um Robert Kuti kurzfristig zur Verlegung.