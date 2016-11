Haigerloch Stadt wird zur Narrenhochburg

Am Samstag, 4. Februar, steht dann ab 13.30 Uhr zunächst ein Kinderumzug mit anschließenden Darbietungen in der Witthauhalle im Vordergrund Nahtlos geht’s ab 17 Uhr weiter: Dann zeigen Narrenvereine auf dem alten Feuerwehrplatz (vor dem Jugendbüro) Brauchtumsvorführungen. Ab 19.30 Uhr steigt der Brauchtumsabend der Fasnetslandschaft Neckar-Alb in der Witthauhalle. Schätzungsweise bis zu 1200 Narren dürften an diesem Tag in Haigerloch unterwegs sein.

Der absolute Höhepunkt erwartet Liebhaber der Fasnet aber am Sonntag, 5. Februar. Dann startet um 13.30 Uhr nämlich der große schwäbisch-alemannische Narrensprung. 33 Zünfte mit vermutlich rund 3300 Hästrägern und Fasnetsmusiken werden sich dann durch Haigerloch bewegen, darunter nicht nur die Narrenvereine der schwäbisch-alemannischen Fasnetslandschaft Neckar-Alb (VSAN) und Gastzünfte bis hin aus dem Altmühltal, sondern auch sämtliche Narrenvereine aus dem Haigerlocher Stadtgebiet. Eingeläutet wird der "Super-Sonntag" bereits um 10.30 Uhr mit einem Zunftmeisterempfang im Bürgerhaus.

Damit Zuschauer und Hästräger gemeinsam drei Tage lang Fasnet in vollen Zügen feiern können, wird auf dem Festplatz in Haigerloch eine Zeltstadt entstehen, die von Vereinen oder auch Privatpersonen betrieben wird. Die Narrenzunft Haigerloch selbst baut auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad ein großes Barzelt auf und auch das Feuerwehrhaus in der Meinradstraße wird seine Türen für die Narren öffnen. In den Wirtschaften sollen sich die Narren natürlich ebenso tummeln.

Angesichts solcher Superlative, tritt die "normale" Haigerlocher Fasnet fast in den Hintergrund: Sie beginnt traditionell am Dreikönigstag, 6. Januar, mit dem Häsaulufta und bringt zwischen Auseliga Dauschteg, 23. Februar und Dienstag, 28. Februar, das übliche Programm.

Dazu ist die Haigerlocher Narrenzunft auch auswärts viel unterwegs: Am 12. Februrar ist sie zu Gast beim Narrentreffen im Empfingen, eine Woche später beim zweitägigen Treffen der Fasnetslandschaft Donau in Munderkingen und am 26. Februar beim Umzug in Weingarten. Als Haigerlocher Narr braucht man 2017 also viel Kondition.