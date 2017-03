Haigerloch Spielsachen, Kleidung und noch viel mehr

Die Börse findet von 16 bis 18 Uhr in der Imnauer Turnhalle statt. Angeboten werden dort Baby- und Kinderkleidung, Schuhe, Spielsachen, Erstausstattung und vieles mehr. Schwangere werden bereits ab 15.30 Uhr zur Börse eingelassen. Bewirtet wird mit Kaffee und Kuchen.

Informationen und Verkäufermappen sind ab sofort direkt im Kindergarten in Bad Imnau, Schulstraße 10, erhältlich oder können unter der E-Mail-Adresse kinderboerse-bad-imnau@gmx.de angefordert werden. Die Annahme der Ware erfolgt am Samstag, 25. März zwischen 10 und 12 Uhr. Nicht verkaufte Sachen müssen am Sonntag, 26. März, zwischen 10 und 11 Uhr wieder abgeholt werden.