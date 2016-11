Haigerloch Spielpläne schon fix und fertig

Zunächst steht der Hallen-Eyachpokal am 21. und 22. Januar an in der Witthauhalle an. Ausrichter ist in diesem Jahr der SV Stetten. Am Turnier nehmen elf Mannschaften in zwei Gruppen teil. In Gruppe 1 sind dies: SG Weildorf/Bittelbronn, SV Gruol, SGM Hart/Owingen, SGM Haigerloch/Trillfingen II/Bad Imnau und die SGM Rangendingen II/Stetten II. In der Gruppe 2 treten TSV Trillfingen, SV Stetten, SV Heiligenzimmern, SG Weildorf II/Bittelbronn II, SGM Hart II/Owingen II und SGM Gruol II/Heiligenzimmern II an. Am Samstag plant der SV Stetten einen Unterhaltungsabend in der Witthauhalle.

Den Sommer-Eyachpokal richtet in diesem Jahr der SV Haigerloch aus. Bei dem Traditionsturnier, das auf dem Witthausportplatz in Haigerloch stattfindet, treten sechs Mannschaften in zwei Gruppen an. Gruppe 1: SV Stetten, TSV Trillfingen und SV Heiligenzimmern. Gruppe 2: SGM Hart/Owingen, SG Weildorf/Bittelbronn und SV Gruol.

SV-Vorsitzender Josef Solecki stellte auch das Rahmenprogramm vor. Am Freitagabend spielt die Band "Frontal" bis 0.30 Uhr, danach übernimmt "DJ C". Den Samstagabend gestalten die Haigerlocher Blasmusikanten. Am Sonntag spielt die Bauernkapelle Trillfingen zum Frühschoppen, ab 16 Uhr unterhält die Haigerlocher Stadtkapelle.