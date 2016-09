Haigerloch Spiel- und wortgewandte Multi-Talente

Jakob Neubauer bearbeitete mit flinken Fingern sowohl das Bajan genannte russische Knopfakkordeon als auch die Konzertina. Er und Kontrabassist Henry Altmann griffen zwischendurch auch zur Melodika, jenem kleinem Blasinstrument mit Miniklaviatur der Trossinger Firma Hohner, das in den 60er Jahren sozial schwächer gestellten Menschen den Einstieg in die Welt des Klavierspiels ermöglichte.

Neben den in dieser Kombination nur selten zu hörenden Instrumenten war es aber auch der Gesang, mit dem das "Trio Macchiato" seinen Auftritt aufwertete. Wie zum Beispiel in "Joseph", bei dem sich der Sprechgesang mit den Silben "Japdap jaba diba" nach und nach zu einem polyrhythmischen Gewirr steigerte, das sich richtig gut anhörte. Von den gebotenen Melodien, bei denen die Zuhörer zum Teil im Takt mitklatschten oder auch die Melodie mitsummten, konnten die Konzertbesucher offenbar nicht genug kriegen. Immer wieder mussten die sympathischen Künstler auf die Bühne zurück, auf der sie am Ende bekannten, dass ihnen der Auftritt im Fürstensaal richtig Spaß bereitet habe.