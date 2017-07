Haigerloch Spiel, Spaß und sehr viel Action

Natürlich wird es auch ruhige Phasen geben, so entstehen in den einzelnen Gruppen beispielsweise selbst gebaute Mini-Tischkicker, Tontöpfe im Superheldendesign, die auch als Trommel fungieren können, oder selbstgestaltete Turnbeutel.

Am Freitag, 5. August, findet ab 15 Uhr auf dem Schulhof des Schulzentrums die Abschlussveranstaltung statt, zu der auch alle Eltern, Großeltern und Interessierte eingeladen sind. Die Ferienspiele werden dabei mit einem kleinen Programm in lockerer Atmosphäre ausklingen. Die Kinder präsentieren an diesem Tag ihre Werke und Erlebnisse der Woche. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Salaten und Roten Würsten gesorgt.