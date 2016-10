Haigerloch Spaß für die Kleinen und die Großen

Zum Abschluss wurde noch das schönste Outfit des Abends prämiert. Die Verantwortlichen wählten je drei Männer und Frauen aus und die Gäste mussten dann entscheiden, wer das schönste Outfit des Abends trug. Bei den Männern gewann Tobias Sigel, bei den Frauen Nathalie Schneider. Für die Sieger und Platzierten der Wettbewerbe gab es Sachpreise.

Für die Leitung der Spiele zeichnete "DJ C" verantwortlich, der zudem am Abend und in der Nacht auch für die musikalische Unterhaltung zuständig war. Er spielte Stimmungs-Hits aller Art, von "Ein weißes Boot" über "Ibiza", bis "Hulapalu". Auch bei weiteren Liedern wurde begeistert mitgesungen oder auch geschunkelt, und hin und wieder frönte man in den freien Ecken des Sportheims auch dem Paartanz. Ab dem späten Nachmittag bot ein Grillgut-Foodtruck nicht nur für die Gäste des Feierabend-Einkehrschwungs Wiesn-Burger oder leckere Rote an.