Haigerloch Spannende Frage: Wer saß am Steuer des Unfallautos?

Bisher ist nämlich noch nicht klar, wer zur Unfallzeit eigentlich am Steuer des Kleinwagens saß. Gegen 6 Uhr war der noch unbekannte Fahrer des Polos auf der Straße in Richtung Rangendingen unterwegs. Wenige Meter vor der Abbiegung nach Weilheim kam er in der scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch die angrenzende Wiese, überquerte die Straße und stieß auf der gegenüberliegenden Seite gegen die Böschung. Die ersten Rettungskräfte trafen nach weiteren Angaben der Polizei an der Unfallstelle auf zwei im Auto sitzende Männer, die beide alkoholisiert waren – darunter der Fahrzeugbesitzer. Der Fahrersitz war allerdings leer.

Aussagen der beiden Poloinsassen zufolge, wurde das Auto von einem ihnen unbekannten Mann gelenkt, der jetzt fehlt. Einer der beiden Männer im Auto war leicht verletzt und kam ins Klinikum nach Balingen.

Weil die Frage nach dem Fahrer ungeklärt blieb, mussten sowohl der Leichtverletzte als auch der Fahrzeughalter – beide sichtbar alkoholisiert – Blutproben abgeben.