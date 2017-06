Haigerloch Sommerboten sind hier willkommen

Ausgezeichnet wurde das Gebäude von Ivo Lavetti in der Stettener Salinenstraßen. An der ehemaligen Näherei und Strickerei Edelmann & Amann gibt es rund 100 Naturnester. "Das ist vermutlich die größte Gebäude-Kolonie im Zollernalbkreis", schätzt Fuchs. Schwalben seien sehr treu, was ihre Brutorte angeht, erklärt er weiter. So lassen sich auch die jungen Vögel gern in der Nähe ihres Geburtsortes nieder. Dabei ziehen sie Brutstätten unter einem Dachtrauf vor.

Das erklärt ein Stück weit, warum in dem im Frühsommer 2014 ganz in der Nähe des Lavetti-Gebäudes aufgestellten Schwalbenturm bislang noch kein einziges Paar brütet. "Das ist bei allen aufgestellten Schwalbentürmen im Zollernalbkreis einmalig", so Fuchs. Und deshalb denke man darüber nach, den Schwalbenturm eventuell zu versetzen.

Ebenfalls eine Plakette erhielt die Firma Kälte-Henne in Owingen. Dort gibt es 60 Natur- und mehrere Kunstnester an der ehemaligen Firma Edele in der Römerstraße. Die dritte Plakette wurde am Wohn- und Geschäftshaus von Steuerberater Gustav Schmoll in Owingen angebracht. Schmoll ist ein erfolgreicher "Schwalben-Promotor" im Neubaugebaut "Brunnenrain" und dem daran angrenzenden Schuppengebiet. Er hat selber wenigstens zehn Kunstnester angebracht.