Haigerloch So ein Rentner hat nie wirklich Zeit

Dass im Pfarrsaal die Fasnet los war und man singen und lachen wollte, war deutlich zu erkennen, als zwischendurch bekannte Melodien erklangen, teils mit für die Fasnet geänderten Texten. Beim "Schneewalzer" über „Lustig ist das Rentnerleben" bis hin zum "Bajazzo" sang das Publikum begeistert mit.

Auch mit amüsanten Sketchen gelang es dem Altenwerk, die Senioren in Stimmung zu bringen. So lachte das Publikum lauthals, als Renate Fechter und Rita Kost den Sketch "Beim Apotheker" aufführten. In diesem kam es zwischender von Renate Fechter gespielten Apothekerin und ihrem von Rita Kost gespielten Kunden Herrn Huber zur allerlei heiteren Missverständnissen.

Weitere Fasnetslieder und Sketche folgten, bevor der schöne Nachmittag zu Ende ging.