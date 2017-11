Haigerloch Smart, sicher und simpel

LUXORliving ist im Grunde eine zertifizierte KNX-Anlage, nur nicht so komplex, da sie nur die wesentlichen Funktionen nutzt. Licht einstellen und dimmen, Heizung regeln und Beschattung steuern. Das sind die Funktionen, die Hausbewohner und Inhaber von Arztpraxen, Kanzleien und Bürogebäuden vorrangig nutzen.

In Betrieb genommen wird LUXORliving über LUXORplug. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Die Nutzer bedienen LUXORliving via Smartphone und WLAN über die App LUXORplay. Lieferbar ist LUXORliving in der XL-Version ab Oktober 2017. Die XXL-Variante mit weiteren Funktionen folgt im März 2018.