Haigerloch Skelett im Schwarzlicht: S’Aubenger Ballett zeigt Gruseliges

Die Seniorengarde Hart verzückte die Zuschauer mit ihrem Schachspiel. "Steps of Passion" von der Narhalla Boll präsentierte "Wünsch dir was". Ob das Leben in einer Schneekugel Wirklichkeit oder Illusion ist – diese Frage beantwortete das große Spandalenballett Geislingen.

Einen spektakulären Auftritt lieferten zu Beginn des dritten Blocks die Tänzerinnen vom Narrenverein Salzschlecker Stetten mit ihrer Roboter-Performance. Bei bisherigen Tanzwettbewerben schafften die Gruppe es mit atemberaubend akrobatischen Elementen, ausgetüftelten Choreografien, aufwändigen Kostümen und schillernden Lichteffekten in diesem Jahr bereits dreimal auf Platz eins verschiedener Showtanzwettbewerbe.

Zum gelungenen Tanzfest und abendfüllenden Programm trugen auch die Auftritte von "Mixed Emotions" der Narhalla Boll mit "Spieglein, Spieglein an der Wand…" und der Showtanzgruppe Narrenzunft Entringen als fesche Matrosen bei. Das finale i-Tüpfelchen war der "Blonde Prinzentanz" der Bubentanzgarde "Spältles-Gucker" des Narrenvereins Hörschwag.

Allen Tänzerinnen und Tänzern sah man die Freude am Tanzen an. Musikauswahl, Choreografien, Akrobatik und Kostüme, durchdacht bis ins kleinste Detail, machten den Showtanz perfekt. In den Pausen unterhielt DJ "C" das Publikum.

Veranstalter des Showtanzes war der Narrenverein Owingen unter Vorständin Denise Henne. Moderiert wurde der Abend von Judith Schmoll und Madelaine Stifel.