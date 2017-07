Haigerloch Siegerteam winkt großer Wanderpokal

Folgende Schießzeiten werden den Schützen angeboten: Am heutigen Freitag von 18 bis 21 Uhr, am morgigen Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr. Die letzte Startmöglichkeit ist am Sonntag um 16.30 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 18.30 Uhr beim Schützenhaus am Weinberg. Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Geldpreise. Jede weitere Mannschaft erhält eine Urkunde. Außerdem erhält die Siegermannschaft den Wanderpokal bis zum nächsten Turnier. Pokalverteidiger ist die Feuerwehr aus Owingen.

Der Schützenverein Stetten verbindet mit dem gesamtstädtischen Pokalschießen ein Schnupperschießen zur Einweihung der neuen elektronischen Schießanlage. Auch der neu erstellte Bogenstand wird mit einem Schnupperschießen eingeweiht. Die Interessenten können sich am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr am Bogenstand beziehungsweise am Luftgewehr-/Pistolen-Stand ihre Schießfähigkeiten ausprobieren.

In der nun fast 100-jährigen Vereinsgeschichte haben sich die Stettener Schützen mit einem Bogenschießstand ein weiteres Schießangebot erarbeitet. Nach langer Vorbereitungszeit wurde im Juni 2016 mit dem Bau des Bogenstandes begonnen. Der nun fertiggestellte Stand verschlang Investitionskosten von etwa 5000 Euro. Um ihn aufzubauen, waren wie immer fleißige Stettener Schützen mit tätig. Mit diesem erweiterten Schießangebot erhoffen sich die Stettener Schützen mit ihrem Oberschützenmeister Willi Schneider neue Mitglieder und interessierte Bogenschützen. Trainiert wird auf dem Schießstand immer montags und donnerstags ab 18 Uhr.

Des Weiteren investierte der Schützenverein Stetten etwa 25 000 Euro in die elektronischen Luftgewehr-/Pistolenschießstände.