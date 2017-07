Haigerloch Siegerteam aus Gruol feiert ausgelassen

Den Start in die drei Turnier- und Festtage bildete am Freitag ein Elfmeterturnier, an dem sich sage und schreibe 24 Vereine und Hobby-Teams beteiligten. Aufgeteilt auf fünf Gruppen schossen die Mannschaften um den Einzug in die Zwischenrunde Elfmeter wie am Fließband – die ebenfalls angetretene Haigerlocher Feuerwehr sogar in voller Montur.

Nur die Gruppensieger der vier Zwischenrundengruppen war der Sprung ins Halbfinale möglich. Ins Finale schafften es letztendlich die "SVS Youngster" und der SV Haigerloc. Das Team aus Stetten schlug dort die Haigerlocher knapp mit 3:2. Das Schießen um den Bronze-Rang gewann zuvor der TSV Trillfingen gegen das Malle-Team mit 5:3. Am Abend unterhielt die Coverband "Frontal" die Eyachpokalgäste in der Witthauhalle mit Songs aus den verschiedensten Musikrichtungen.

Beim AH-Kleinfeldturnier am Samstag schafften es die Senioren des SV Stetten ins Finale gegen den SV Gruol. Dort gelang den Grün-Weißen dank eines Tores von Armin Heckhoff zwei Minuten vor dem Schlusspfiff ein 1:0-Sieg. Zuvor hatte sich der TSV Trillfingen im Elfmeterschießen um Platz drei gegen den SV Bittelbronn mit 4:2 durchgesetzt.