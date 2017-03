Haigerloch Seit 30 Jahren Partner der AMSEL-Gruppe

Den Bericht des erkrankten Protokollführers Reiner Wimmer verlas der zweite Vorsitzende Wolfgang Beuter. Dabei erfuhr man noch einmal von regen Aktivitäten. Mit einem leider schwarzen Rand versah Heinz Gaus den Bericht von der Seniorenwandergruppe. Durch etliche Todesfälle und gesundheitliche Probleme bedingt, waren es meist zu wenige zum Wandern. In einem Rückblick verwies er auf das Engagement, das die Gruppe in den vergangenen Jahren geleistet hatte: so beim Herrichten des "Herrenwegle", bei der Renovation der Wendelinskapelle und der Pfarrkirche oder bei vielen anderen Aufgaben im Ort. Ein bleibendes Zeichen ist das 2004 geweihte Kolpingkreuz Richtung Kremensee.

Die Strickfrauen übergaben zahlreiche Decken aus Wollresten an Frau Simmendinger aus Heiligenzimmern und eine Geldspende für die Ordensschwester Rita-Maria Schrenk, die in Tansania arbeitet.

Der Kassenbericht von Sabine Olbert wies als einzigen Mangel auf, dass wegen geringerer Einnahmen das "Eingemachte" angezapft werden musste. In Vertretung der Kassenprüfer empfahl Heinz Gaus ihre Entlastung.