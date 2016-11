Haigerloch Seelsorgeeinheit steht auf dem Prüfstand

Die Visitation ist sozusagen eine Bestandsaufnahme davon, wie sie sich Zusammenarbeit und der pastorale Dienst in den zehn katholischen Pfarreien von Haigerloch inklusive Heiligenzimmern entwickelt haben, seit diese sich zum 1. Januar 2015 zur großen Seelsorgeeinheit zusammengeschlossen haben. Auf die Visitation durch den Dekan haben sich die Pfarrbüros und ein eigens gegründetes Selbstbewertungsteam seit Monaten vorbereitet.

Die Visitation beginnt am Freitag um 14.30 Uhr mit dem Eintreffen des Visitationsteams.. Der Dekan aus Empfingen führt dann nicht nur viele Gespräche, sondern nimmt auch das sanierte Pfarrbüro in Haigerloch und die Annakirche unter die Lupe.

Zum Abschluss der Visitation zieht Halter am Samstag zunächst ab 17 Uhr im Pfarrgemeinderat ein Fazit, danach ist 18.30 Uhr in Stetten ein Gottesdienst in der St. Michaelskirche mit ihm als Hauptzelebrant. Dazu sind alle Christen der Seelsorgeeinheit, die Mitglieder des Pfarrgemeinderats, das Selbstbewertungsteam und die örtlichen Gemeindeteams eingeladen.