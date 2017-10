Haigerloch Schwoba send rundum g’sond

Haigerloch-Trillfingen. Weil die Schäferzunft am Montag zwar den 241. Jahrtag, aber ebena auch ihren 240 Geburtstag feierte, würdigte Trillfingens Ortsvorsteher Hermann Heim das Engagement der Zunft. Heim hoffte, dass auch in Zukunft Leute wie Zunftmeister Martin Beuter oder Kerzenmeister Berthold Schwarz zur Stange halten und die Zunft am Leben erhalten.

Laut dem Ortsvorsteher zählt die Schäferzunft derzeit lediglich noch 120 Mitglieder und er wünschte sich, dass wieder mehr junge Leute für diese Tradition gewonnen werden können.

Der Männergesangverein Eintracht Trillfingen präsentierte danach neben dem traditionellen "Hohenzollernlied" einige flotte Stücke. So wurden zum Beispiel das "Gewiss, heut sind die Schönen nur gekommen" umgetextet in "Gewiss, heut sind die Schäfer nur gekommen".