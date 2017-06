Haigerloch Schulparty mit zwei Bands in der Aula

In vielen schweißtreibenden Bandproben haben die Musiker in den vergangenen Monaten Woche für Woche ein zweistündiges Bühnenprogramm einstudiert. Die Songs wurden von den Schülerinnen und Schülern selbst ausgewählt, die Texte mit den passenden Harmonien versehen und an die jeweilige Bandbesetzung angepasst.

Die Konzertbesucher dürfen sich auf bekannte Lieder freuen wie "Little black submarine" von den Black Keys, "Fallen leaves" von Billy Talent, "Are you gonna go my way" von Lenny Kravitz, "Spirits" von The Stumbellas, "Ich bin ich" von Rosenstolz, "Wolke 4" von Philipp Dittberner, "Battlefield" von Berlin Mitte, "Ex’s and Oh’s" von Elle King oder "Good People" von Jack Johnson, um nur einige zu nennen.

Wer die beiden Bands noch nie gehört hat, wird über ihr instrumentales wie gesangliches Können erstaunt sein. Der Eintritt ist frei.