Haigerloch Schulcampus soll nicht zerschlagen werden

Iris Schlegel, Leiterin der Witthauschule, ging auf die Geschichte des 1964 entstandenen Haigerlocher Schulcampus ein und lobte die Weitsicht der damaligen Stadtväter, ein erweiterungsfähiges Schulgelände zu planen. Die Witthauschule sei vor allem im Hinblick auf die Ganztagesbetreuung, die 148 der 168 Schüler nutzen würden, mehr als ein Gebäude, so Schlegel, Hier gebe es alles, was für ein wertvolles und gelingendes Unterrichten nötig sei.

Gestiegener Raumbedarf trotz weniger Schüler

Die Schulleiter von Gymnasium und Eyachtalschule begründeten ihren gestiegenen Raumbedarf angesichts stagnierender oder sogar sinkender Schülerzahlen in den nächsten Jahren. Besonders Bernd Heiner, Leiter der Eyachtalschule, dem in der Schuldiskussion wegen des gestiegenen Raumbedarfs durch den Schulverbund aus Realschule und Werkrealschule schon öfters der Schwarze Peter zugeschoben worden war, tat dies engagiert und sachlich fundiert. Das Problem seien nicht die Schülerzahlen, sondern die Anzahl der erforderlichen Klassen im Schulverbund und die wachsenden Ansprüche und Vorschriften zum Unterricht, sei es Inklusion, Individuelle Schülerbetreuung oder die Vorbereitungsklasse für Flüchtlingskinder, erklärte Heiner. Außerdem sei es künftig an der Verbundschule auch möglich, einen Hauptschulabschluss zu machen. Wenn man die Werkrealschule wieder ausgliedere, sei das das Ende dieses Schultyps in Haigerloch, prophezeite Heiner. Manche Schüler würden aber den mittleren Bildungsabschluss nicht schaffen und stünden dann im Regen.

"Jede Klasse braucht ein eigenes Zimmer", erklärte Heiner, und da widersprach ihm niemand. Drei Klassen an der Eyachtalschule seien zurzeit heimatlos, in den nächsten Jahren würden bis zu sieben Klassenzimmer fehlen. "Wir optimieren wo wir können", versicherte Heiner, obwohl er diesen Begriff so wenig mag wie seine Kollegin Kriesell. Er höre auch oft das Argument, ohne die auswärtigen Schüler würden die Räume reichen. Aber ausschließlich mit Haigerlocher Schülern könne das attraktive Bildungsangebot weder an der Eyachtalschule noch am Gymnasium aufrechterhalten werden. Heiner nannte als Beispiel den bilingualen Zug an der Realschule

Alle drei Schulleiter betonten, dass sie keineswegs gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam Lösungen finden wollen und auch bereits Synergieeffekte zum Beispiel bei der Ganztagesbetreuung nutzen würden. So gibt das Gymnasium in diesem Jahr einen Raum im neuen Zehnerbau an die Realschule ab. Klassenzimmer fehlen am Gymnasium derzeit nicht, erklärte Schulleiterin Karin Kriesell, wohl brauche man aber Räume für Fachunterricht zum Beispiel im IT-Bereich.

Auch Schulrat Maximilian Groß plädierte für den Erhalt des Schulcampus in seiner jetzigen Form. Eine Lösungsmöglichkeit für die Raumprobleme konnte er aber nicht liefern.

Götz: Kernstadt braucht eine Grundschule

Stadtrat Michael Ashcroft hielt im Namen des Haigerlocher Ausschusses einen flammenden Appell zum Erhalt des Schulcampus. Ihn zu zerschlagen sei ein fataler Irrtum, die Verlegung der Witthau­schule würde auch den Bestand der kleinen Grundschulen in Owingen und Trillfingen gefährden.

Edelhard Becker verlas die Stellungnahme des Gesamtelternbeirats, der sich ebenfalls klar für den Erhalt des Schulcampus in seiner jetzigen Form ausspricht.

Bürgermeister Heinrich Götz sprach sich zum Ende der Versammlung gegen ein Auseinanderreißen des Schulcampus aus. Die Kernstadt brauche eine Grundschule.

Die Verlegung der Grundschule nach Stetten wäre auch nicht der große Wurf, denn der Umbau würde knapp 1,2 Millionen Euro kosten, allerdings gebe es dafür Zuschüsse. Die gebe es für einen Neubau, der in der erforderlichen Größe wohl 1,5 Millionen Euro kosten würde, nicht, solange die Stadt über leer stehende Schulgebäude verfüge.

Er sei gegen Übergangslösungen wie Container Der Raumbedarf bestehe ja nicht nur auf Zeit. Letztendlich führe wohl nichts daran vorbei, Geld in die Hand zu nehmen und im Schulzentrum zu bauen, so Götz. Eine Entscheidung muss nun der Gemeinderat fällen, eine Aufgabe, um die ihn am Montagabend wohl keiner im Saal beneidet hat.